Лондон, 15 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже $1180 за тысячу кубометров. Это 15 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Yarnews.net Газ

При этом при открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах была выше $1250 за тысячу кубометров, однако в настоящее время она составляет $1174 за тысячу кубометров. Такое снижение цены с начала дня составляет 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что российская компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз.