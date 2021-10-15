Москва, 15 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Состоявшийся саммит «Украина-ЕС» нужен обеим сторонам, а само мероприятие носит дежурный характер. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Евроинтеграция

«Саммит нужен Украине и Европе, чтобы Украина оставалась финансово, экономически, физически, политически на плаву после военного переворота в Киеве в 2014 году», — заявил эксперт.

«После заключения соглашения об ассоциации такие мероприятия проводятся с 2014 года регулярно. Так что нынешний саммит — это не какое-то экстраординарное, а дежурное событие», — пояснил Борисов.

«Еврокомиссия, которая и ответственна в ЕС за его проведение, из года в год демонстрирует солидарность с Киевом по поводу его войны с Донбассом и Россией» — заключил политолог.

Напомним, что в Киеве состоялся саммит «Украина-ЕС», в рамках деятельности которого рассматривались экономические и политические вопросы взаимодействия с Украиной.