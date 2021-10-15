Буэнос-Айрес, 15 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси обвинил бразильского арбитра Вилтона Сампайо в предвзятости. Об этом 15 октября сообщает Marca.

Fifa.com Лионель Месси

Отмечается, что Месси остался недоволен работой Сампайо на матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Перу.

По мнению Месси, по ходу матча бразильский рефери принял несколько предвзятых решений в пользу команды Перу.

Ранее аргентинские футболисты не раз жаловались на Сампайо. Так, после четвертьфинала Кубка Америки — 2021 со сборной Эквадором у представителей аргентинской команды, несмотря на победу со счётом 3:0 осталось много вопросов к судье, который принял ряд спорных решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины победила команду Перу в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со счётом 1:0.