Тбилиси, 15 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии не использовали «глушилки» во время митинга оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном 15 октября.

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В министерстве прокомментировали заявление депутата горсобрания (сакребуло) Тбилиси от ЕНД Лиле Липартелиани. Она после завершения митинга увидела, как из здания сакребуло «незнакомый человек» выносил оборудование. Депутат сделала вывод, что технику использовали для нарушения работы интернета, и вызвала полицию.

«Данное техническое средство — это подвижной репитер, является полицейским оборудованием, которое усиливает радиосигнал и сотовую мобильную связь. Он используется для налаженной работы между полицейскими подразделениями», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что такое оборудование используется полицией во всех случаях, когда нужно наладить бесперебойную связь между правоохранителями.

Напомним вечером 14 октября ЕНД организовала митинг в поддержку находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники требовали освободить президента. По разным данным, на акции было от 15 тыс. до 50 тыс. человек.