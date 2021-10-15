Ярославль, 15 октября 2021, 13:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев прибыл в регион и поприветствовал ярославцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Дорогие жители Ярославской области. Это большая честь и огромная ответственность служить людям на Ярославской земле. И это не просто один из регионов России, это один из центров формирования российской государственности. Регион с богатой историей, с богатыми традициями, уникальным человеческим потенциалом. Здесь живут свободолюбивые, талантливые люди, не приемлющие ложь и несправедливость. Я считаю для себя самым главным в работе руководствоваться мнением людей», — сказал чиновник.
Михаил Евраев добавил, что уже неоднократно бывал в регионе.
Михаил Яковлевич отметил, что сделать предстоит ещё много, а также выразил надежду, что в его команде будут и профессионалы из Ярославской области.
Михаил Евраев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области указом президента Российской Федерации №584 от 12 октября 2021 года. Он пробудет в должности до выборов, которые должны состояться в 2022 году.
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