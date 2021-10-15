Ярославль, 15 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев прибыл в регион и поприветствовал ярославцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Дорогие жители Ярославской области. Это большая честь и огромная ответственность служить людям на Ярославской земле. И это не просто один из регионов России, это один из центров формирования российской государственности. Регион с богатой историей, с богатыми традициями, уникальным человеческим потенциалом. Здесь живут свободолюбивые, талантливые люди, не приемлющие ложь и несправедливость. Я считаю для себя самым главным в работе руководствоваться мнением людей», — сказал чиновник.

Михаил Евраев добавил, что уже неоднократно бывал в регионе.

«Вот сегодня утром мы приехали в Ярославскую область, прошлись по городу и я здесь уже бывал неоднократно до этого — весна, лето. Осенью первый раз — потрясающе красиво. Всё напоминает сцену из фильма «Большая перемена», который мы с вами прекрасно знаем. Идёшь и собираешь кадры из этого фильма. И видно, что за последние годы было очень много сделано», — продолжил врио губернатора.

Михаил Яковлевич отметил, что сделать предстоит ещё много, а также выразил надежду, что в его команде будут и профессионалы из Ярославской области.

«Говоря про нашу команды я, конечно, хотел бы, чтобы в большинстве этой команды были профессиональные кадры. В том числе профессиональные кадры из Ярославской области. Я хотел бы, чтобы мы работали открыто, в постоянном диалоге, честном диалоге с людьми. И только так, на мой взгляд, можно добиться значимых результатов по улучшению жизни людей, по качеству, по уровню жизни в Ярославской области. Конечно, я рассчитываю на вашу поддержку», — заключил Михаил Евраев.

Михаил Евраев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области указом президента Российской Федерации №584 от 12 октября 2021 года. Он пробудет в должности до выборов, которые должны состояться в 2022 году.