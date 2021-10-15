Кострома, 15 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Костромской области, председатель комиссии по осуществлению общественного контроля и защите прав граждан Олег Промптов объяснил, чем, по его мнению, опасны действияантипрививочников и высказался о противостоянии новым ограничениям. Об этом он написал на личной странице «ВКонтакте».

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С 15 октября по 1 декабря 2021 года попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит в Костромской области возможно только при наличии QR-кодов, сертификатов вакцинации от COVID-19 и документов, подтверждающих перенесенную болезнь. Соответствующие меры введены из-за начала четвёртой волны коронавируса.

Ряд горожан посчитали введенные ограничения нецелесообразными, указав на проблему скученности в поликлиниках и общественном транспорте.

«Дорогие мои, вы когда сравниваете скученность в общественном транспорте и пьяный субботний загул в кабаке, вы правда не видите разницы между жизненно необходимым действием и необязательной развлекательной историей? Зачем подменять понятия и кричать: «А что, в транспорте вирус не передаётся?» Конечно передаётся. И в транспорте передаётся, и в кинотеатре, и в кафе, и в фитнес-зале , и в театре, и в очереди в поликлинике. Но если исключить 2,3,4 и 5 пути, заболеваемость и смертность снизятся, вырастут, или останутся на прежнем уровне? Если слушать всех диванных критиков, не вводить масочный режим, не проводить кампанию по вакцинации, не распределять с помощью QR-кодов потоки людей защищённых и групп риска, то система здравоохранения захлебнётся не завтра, сегодня! От количества смертей, пациентов в реанимации и вызовов «скорой помощи». Врачи уже сейчас работают на пределе своих возможностей. Но если бы не все те меры, которые приняты нелюбимыми вами властями, то разговоры, поверьте, были бы сейчас совсем другие. Не про QR-коды, а про смерть! И статистика была бы не 2−5 умерших, а сто человек в день, двести. Вы этого хотите? Кто вам мешал вакцинироваться год, полгода назад? Подумать, оценить, проявить ответственность, нет, не за общество, хотя бы за себя любимого? И не было бы всей этой свистопляски, которая начинается сейчас. Я действительно не понимаю позицию «назло мамке отморожу уши. Это дичь и мракобесие—бояться прививок. Тем более, открыто выступать за отмену противоэпидемиологических мер, в том числе, за отмену QR-кодов» , — написал Промптов.

Ранее в интервью ГТРК «Кострома» главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин назвал темпы вакцинации в Костромской области неудовлетворительными. По данным на 14 октября от COVID-19 привились 192 тысячи 807 жителей региона. Для формирования минимального коллективного иммунитета вакцинировать необходимо ещё 110 тысяч человек.