Лаганский район, Калмыкия, 15 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Лаганский район Калмыкии с 14 октября окутан дымом из-за тления камыша. Запах гари распространился в административном центре Лаганского района и других населённых пунктах.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

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«Системой космического мониторинга на территории камышовых зарослей в Лаганском районе зафиксировано пять термических точек. Установлено, что открытое горение отсутствует. Происходит тление камышовых наносов», — уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Ситуацию с травяными пожарами в Калмыкии усугубил сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду. Направлена заявка для отбора проб воздуха на предельно допустимые концентрации вредных веществ.