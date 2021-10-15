Черкесск, 15 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом увеличили количество мест в стационарах для лечения пациентов с COVID-19. На днях открылся госпиталь на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы. Создано всего 120 коек, сообщили 15 октября в региональном оперативном штабе.

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«Пока развёрнуто 120 коек, из которых 20 — реанимационные, шесть коек с ИВЛ-аппаратами, 80 коек оснащены кислородом, также в наличии имеются кислородные концентраторы», — говорится в сообщении.

Всего в республике создано к настоящему времени 1165 коек в ковидных госпиталях. По данным оперштаба на 15 октября, в них проходят лечение 952 пациента с коронавирусом. Остаются свободными 19% койко-мест.