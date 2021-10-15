Брюссель, 15 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Представители Белоруссии не будут участвовать в саммите «Восточного партнёрства», который состоится в декабре 2021 года. Об этом сообщил источник в Европейском союзе.

Саммит «Восточное партнерство»

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«Я могу подтвердить, что Белоруссия не примет участие в заседаниях «Восточного партнерства» — ни в саммите, ни в министерских встречах», — заявил в беседе с РИА Новости собеседник.

Он также добавил, что сотрудничество Минска в «Восточном партнёрстве» будет ограничено лишь рабочими контактами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Белоруссия приостановила своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» в ответ на санкции Евросоюза против Минска.

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Как ранее заявил источник во внешнеполитической службе ЕС, Брюссель не признал решение властей Белоруссии покинуть программу «Восточного партнёрства» ЕС, поэтому Белоруссия на саммите в Брюсселе 15 декабря будет представлена «пустым креслом без флага», официальных представителей Минска на нём не будет. При этом он добавил, что на саммит могут пригласить представителей белорусских неправительственных организаций.