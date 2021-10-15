Кандагар, Афганистан, 15 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В городе Кандагар, который является административным центром одноименной афганской провинции, прогремел мощный взрыв около шиитской мечети Биби-Фатим. Об этом 15 октября сообщает телеканал TOLOnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным телеканала, в результате произошедшего есть убитые и раненые. При этом, по информации агентства Asvaka, взрыв произошел в квартале Имам-Баргах. Другие подробности случившегося пока не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что в столице афганской провинции Кунар городе Асадабаде после предположительного ракетного удара прогремел взрыв.