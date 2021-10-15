Ярославль, 15 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. 15 октября полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев на церемонии в правительстве региона представил приехавшего в Ярославль временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Представление Михаила Евраева

«Михаил Яковлевич не новичок в государственном управлении, у него богатый и очень разнообразный опыт работы. Уверен, что свою энергию он может умело задействовать в интересах Ярославской области и её жителей. Ярославская земля значимый регион не только для центрального федерального округа, но и для всей России. Много символических мест и событий связано с ним в истории нашего государства. Как отметил глава государства, напутствуя Михаила Яковлевича, очень развитый в промышленном отношении регион, важный и для гражданской сферы, и для оборонно-промышленного комплекса. Всё, что нужно для развития экономики, социальной сферы в регионе, есть в том числе хороший задел по темпам роста в таких сферах как строительство, розничная торговля и промышленное производство», — представил нового главу Игорь Щеголев.

В напутственном слове Михаилу Евраеву полпред отметил, что всё получится, только если строить честный и открытый диалог с населением.

«Хочу подчеркнуть, что только через диалог с жителями, открытость, можно выстроить эффективную работу и заслужить доверие. Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин в одном из посланий Федеральному собранию — сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей. Уверен, что в основе вашей, Михаил Яковлевич, работы, будут именно такие принципы. Хочу пожелать вам, чтобы эта работа была успешной, а жителям Ярославской области пожелать здоровья и благополучия», — заключил Игорь Щеголев.

Чиновник также отметил и то, что у нового главы сейчас есть все возможности для того, чтобы Ярославская область развивалась под его началом.

«В Ярославской области, традиционно, особое место занимает туризм. Столица региона — это и столица «Золотого кольца России». В текущей ситуации складываются особо благоприятные условия и будет правильно качественно улучшить и нарастить инфраструктуру и сервис, привести в порядок необходимые туристические и исторические объекты. И, соответственно, с этого сегодня наша прогулка и началась — мы смотрели на замечательный город и говорил о том, что он заслуживает, чтобы в него приезжало как можно больше наших сограждан и гостей из-за рубежа. Есть возможности для этого. Поэтому я думаю, что это точно очень близкая и решаемая задача. В текущей ситуации для внутреннего туризма действительно условия очень хорошие, но понятно, что это не всё, и сегодня — это оборотная сторона медали, на контроле постоянно должны быть вопросы борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По всем направлениям надо добиваться ощутимых изменений, чтобы люди могли видеть перспективы для себя лично и для своих близких», — отметил полпред.

В рамках церемонии Игорь Щеголев поздравил экс-губернатора Дмитрия Миронова с назначением на новую должность, а также выразил надежду, что он не забудет регион.