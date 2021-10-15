Москва, 15 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, в ходе которой были рассмотрены результаты работы АПК региона и перспективы его развития,сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Агропромышленный комплекс Тамбовщины является движущей силой реального сектора экономики региона и вносит наибольший вклад в валовый региональный продукт области. Ежегодно осуществляются значительные инвестиционные вложения в отрасль, в социальное развитие села, увеличиваются объёмы производства, повышается качество продукции, растет экспорт. По предварительной оценке, объем инвестиций в АПК в 2021 году составит 30 миллиардов рублей.

Тамбовская область входит в тройку лидеров в Центральном федеральном округе по выращиванию зерновых и занимает второе место по производству масличных. Индекс сельхозпроизводства в регионе в прошлом году составил 109,4 процента, что выше общероссийского показателя. Регион активно участвует в реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня 30 предприятий экспортируют продукцию в 70 стран мира. В основном это зерно и мясная продукция.

Максим Егоров рассказал Дмитрию Патрушеву о ходе уборочной кампании в регионе. По прогнозам, тамбовские растениеводы в этом году соберут около 4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай картофеля ожидается на уровне прошлого года — свыше 320 тыс. тонн. Урожай сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, плодов и ягод превысит прошлогодние показатели.

Дмитрий Патрушев высоко оценил развитие мелиорации. По мнению министра, это хорошая база для реализации новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, которая начнет действовать со следующего года.

«С начала 2021 года благодаря господдержке сельхозпроизводители региона ввели в эксплуатацию почти 1,1 тысячи гектаров мелиорируемых земель, — сообщил Максим Егоров. Это превышает плановые показатели текущего года, согласованные с Минсельхозом России (850 гектаров). «Мы планируем развивать мелиоративный комплекс для повышения урожайности сельскохозяйственных культур», — подчеркнул врио главы администрации Тамбовской области.

В ходе разговора с Максимом Егоровым Дмитрий Патрушев обратил внимание на значимость эпизоотического благополучия, призвал усилить работу по проведению мониторинга ситуации.

На двусторонней встрече также были обсуждены меры господдержки АПК. В 2020 году объем господдержки составил 2,3 млрд. рублей, в 2021 году — 2,4 млрд. рублей. В настоящее время почти 84 процента от установленного лимита доведены до получателей, уровень исполнения — выше среднероссийского.

Напомним, что за последние 5 лет в регионе введено почти 8 тыс. гектаров орошаемых земель, на которых выращиваются овощи, картофель, кукуруза, соя, сахарная свекла. Гидромелиорация способствует увеличению плодородия почв, а, значит, и повышению урожайности.

Тамбовская область является одним из крупнейших производителей мяса в стране и входит в тройку лидеров в ЦФО по производству скота и птицы на убой. По итогам 2020 года наблюдался рост в данном сегменте на 10,6 процентов (624,2 тыс. тонн).

При поддержке федерального бюджета в регионе активно ведется работа по социальному развитию сельских территорий. Строится жилье, развивается коммунальная, дорожная инфраструктура, создаются высокотехнологичные рабочие места, строятся спортивные сооружения и детские площадки, дома культуры и ФАПы.