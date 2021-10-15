Москва, 15 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Накануне в прессу попал документ, подписанный экспертами австрийского центра изучения сложных систем Complexity Science Hub и венского медицинского университета. Организацию, выпустившую «исследование», финансируют Еврокомиссия и фонд James S. McDonnell Foundation (США), а в деятельности «хаба» участвует, в том числе Центральный европейский университет, созданный и патронируемый небезызвестным Джорджем Соросом, много лет финансирующим программы по «демократизации России» в том понимании, как это видит Сорос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Как указано в документе, авторы на основании «статистической криминалистической экспертизы» выдвигают гипотезу о вбросах и административном давлении, якобы имевших место на российских выборах. Российские эксперты НОМ склонны видеть в публикации очередную попытку внешних сил дискредитировать результаты волеизъявления россиян.

«Научность исследования вызывает серьезные сомнения, хотя бы потому, что в нем содержатся только выводы, а единственное их обоснование — ссылка на многолетний труд ученых центра, — заявил директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко. — Но она не дает никакого представления, насколько применяемые статистические тесты являются точными и объективными. С таким же успехом можно ссылаться на астрологические расчеты. Это, кстати, тоже плод многолетних трудов серьезных по меркам своего времени ученых. Если углубляться в суть вопроса, то один из научных подходов в области статистики абсолютизируется и представляется авторами материала как единственно верный и точный. Такой подход не может вызывать доверия. Хотя, например, увидеть сравнительную характеристику выборов в России, США и Германии, основанную на таком подходе, было бы до некоторой степени интересно».

«Очевидно, что публикация «исследования» CSH приурочена к началу работы нового созыва Государственной думы РФ и преследует единственную цель — опорочить выбор россиян и оболгать избирательную систему России, — считает политолог из Севастополя Сергей Юхин. — Текст CSH абсолютно пропагандистский по существу, а с точки зрения науки — мягко говоря, дилетантский. Говоря жестче — с наукой этот документ ничего общего не имеет, он построен на мифических тестах, предположениях и подтверждает, что коллективным Западом овладел «синдром Шпилькина». Чтобы опорочить и демонизировать Россию там не брезгуют ни подтасовкой фактов, ни откровенной ложью. Однако ничего не выйдет: серьезные социологические исследования говорят о том, что граждане России стали больше доверять результатам выборов и что у общества вырабатывается иммунитет против вмешательства извне».

«Наиболее адекватное определение для этого материала — «наукообразная болтовня», — отметил доктор социологических наук, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Темыр Хагуров. — Прячась за внешне солидными, но содержательно пустыми словосочетаниями и обилием цифр, призванных создать видимость «научности», авторы его, по сути, просто манипулируют мнением читателей, не знакомых с тонкостями социологии, и склонных верить экспертам, особенно ассоциирующим себя с такими солидными организациями, как Венский медицинский университет. Но в данном случае, ни о какой солидности речи нет. Не описана даже методология анализа, с обоснованием применяемых процедур, исключением влияния игнорируемых факторов и перепроверкой надежности выводов. Есть только торопливая и скомканная бомбардировка цифрами».