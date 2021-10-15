Эксперты: чтобы демонизировать Россию, не брезгуют откровенной ложью
Москва, 15 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Накануне в прессу попал документ, подписанный экспертами австрийского центра изучения сложных систем Complexity Science Hub и венского медицинского университета. Организацию, выпустившую «исследование», финансируют Еврокомиссия и фонд James S. McDonnell Foundation (США), а в деятельности «хаба» участвует, в том числе Центральный европейский университет, созданный и патронируемый небезызвестным Джорджем Соросом, много лет финансирующим программы по «демократизации России» в том понимании, как это видит Сорос.
Как указано в документе, авторы на основании «статистической криминалистической экспертизы» выдвигают гипотезу о вбросах и административном давлении, якобы имевших место на российских выборах. Российские эксперты НОМ склонны видеть в публикации очередную попытку внешних сил дискредитировать результаты волеизъявления россиян.
«Очевидно, что публикация «исследования» CSH приурочена к началу работы нового созыва Государственной думы РФ и преследует единственную цель — опорочить выбор россиян и оболгать избирательную систему России, — считает политолог из Севастополя Сергей Юхин. — Текст CSH абсолютно пропагандистский по существу, а с точки зрения науки — мягко говоря, дилетантский. Говоря жестче — с наукой этот документ ничего общего не имеет, он построен на мифических тестах, предположениях и подтверждает, что коллективным Западом овладел «синдром Шпилькина». Чтобы опорочить и демонизировать Россию там не брезгуют ни подтасовкой фактов, ни откровенной ложью. Однако ничего не выйдет: серьезные социологические исследования говорят о том, что граждане России стали больше доверять результатам выборов и что у общества вырабатывается иммунитет против вмешательства извне».