15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского послал в Лондоне Вадима Пристайко о том, что ракетное вооружение и два тральщика будут поставлены Великобританией Украине.

Оксана Переможенко, , 13:39 — REGNUM Ракетное вооружение и два тральщика будут поставлены Великобританией Украине, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко 14 октября в интервью телеканалу «Дом».

Эскадра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Киев получит от британской стороны «современные корабли с современным оружием, соответствующим всем стандартам НАТО». Дипломат отметил, что это произойдет в ближайшее время.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах изданий «Страна.ua», «Шарий.net» и на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что, скорее всего, Великобритания в очередной раз продаст Украине то, что Британии стало не нужно.

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«А теплом нас никто не хочет обеспечить?» — поинтересовалась Наталья Ц.

«Лучше бы обеспечили теплом, продуктами и медоборудованием», — добавила Татьяна Ц.

«Ледокола хватило…» — пишет Андрей Я.

«Вассал обязан покупать у хозяина всё, посему чего хватило, а чего нет — решают не здесь», — ответил Андрею Я. Игорь И.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

«Опять металлолом?» — спросила Мария С.

«Т.е. Великобритания разместит своё ракетное оружие на территории Украины», — задумалась Елена Н.

«Из Украины делают военный полигон», — отреагировала Татьяна Т.

«Украина не думает об экономике, что нужно её развивать, у неё в голове вооружение и война, которая не объявлена», — добавила Лидия И.

«Вы только воюйте до последнего украинца, а мы потом разберемся», — отреагировал Володимир П.

«Очередной сбор металлолома…» — написала Галина Р.

«Мы зимой дуба врежем (то есть замерзнем — О. П.) с вашими ракетами…» — пишет Зина З.

«Рухлядь какую-нибудь впарят, и всё», — отметил Виктор М.

«Все дадут, только вы, дураки, войну начните на своей территории и свои головы положите. А мы потом заселим вашу территорию своими людьми», — интерпретирует новость Елена Л.

«Да нет, Туманный Альбион проектирует новую войнушку в Европе. Благо нашли, на кого опереться…» — добавил Leo V.

«Весь хлам подтягиваем», — пишет Александр Л.

«Ну, а чё? Не надо утилизировать, ещё и заработают британцы», — отреагировал Ната Ли.

«Только скажите им, чтоб обязательно натовские брали! Чтоб лейбочка на якоре была «MADE IN NATO». А то подделок, знаете ли, много, а деньги ж всё-таки кровью и потом заработаны», — иронизирует Иван С.

«Не Украина собирается купить, а власть Украины собирается купить. Власть Украины часто действует во вред гражданам Украины», — добавил Андрей Л.

Верховная рада Украины President.gov.ua

«Снова списанную рухлядь! Видать, у них утилизация очень дорого стоит, вот они и решили впарить нам, а главное, при этом заработать!» — написал Михаил М.

«Получит»… Купит! Причём лютое старьё, выведенное из состава британского флота по причине ветхости и полной негодности в силу моральной устарелости», — отметил Николай Л.

«Да, Британия бы очень хотела, чтобы Украина, потеряв объективную самооценку, попыталась «вернуть» Крым силой. Думаю, такой «грузинский» сценарий вполне возможен. Можно предсказать и его последствия», — подытожил Дмитрий А.

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Напомним, ранее в Одесском морском порту пришвартовался ледокол James Clark Ross, недавно купленный Украиной у Великобритании.