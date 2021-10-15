Красноярск, 15 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) объявлен в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местное время) 15 октября до 19 часов 18 октября в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Добавим, по данным краевого управления Роспотребнадзора, в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска.