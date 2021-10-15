Киров, Калужская область, 15 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Государственного казенного учреждения области «Куйбышевское лесничество». Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили 15 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Тайник для взятки

По версии следствия, директор Куйбышевского лесничества получила взятку в размере 230 тысяч рублей за предоставление предпринимателю лесного участка для заготовки древесины. В ходе обыска женщина добровольно выдала полученные деньги, которые хранила в чехле диванной подушки. Подозреваемая задержана на 48 часов. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.

В августе 2021 года по результатам обследования одной из лесосек Куйбышевского лесничества установлена незаконная рубка лесных насаждений, ущерб от которой оценивается в 13 миллионов рублей. По версии следствия, должностные лица лесничества умышленно не пресекали нарушения и организовали сокрытие следов путем сожжения оставшихся в результате незаконной вырубки пней от деревьев. Следователями СК России при оперативном сопровождении регионального УФСБ и силовой поддержке Росгвардии проведены следственные действия, в ходе которых изъяты документы, денежные средства и другие имеющие значение для дела предметы. У одного из свидетелей обнаружено оружие и боеприпасы к нему, которые хранились в открытом доступе в нарушение установленного порядка. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены в подразделение Росгвардии для принятия предусмотренных законом мер.