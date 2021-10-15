Валлетта, , 12:58 — REGNUM Греческий министр миграции и убежища Нотис Митарахи встретился с министром внутренних дел Мальты Байроном Камиллери в Валлетте 15 октября, сообщает AMNA.

Мигранты

Митарахи и Камиллери обсудили общие проблемы, с которыми сталкиваются две страны в управлении миграцией.

Оба министра подчеркнули необходимость эффективной защиты границ, а также создания системы для устойчивой и справедливой общеевропейской политики в области миграции и предоставления убежища.

Наконец, министр внутренних дел Мальты отметил необходимость укрепления сотрудничества с ливийскими властями, поскольку большая часть потоков поступает из этой страны.