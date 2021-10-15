Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Дорожные службы Ленинградской области готовятся к встрече непогоды. В выходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега и дождя. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. На региональных трассах начиная с вечера пятницы будет обеспечено круглосуточное дежурство спецтехники», — говорится в сообщении.

Напомним, для жителей и автомобилистов в Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия — 8 (812) 251-42-84 .

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 16 октября, в Ленобласти ожидается облачная, днем с прояснениями, погода. Ночью дожди, местами небольшие. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.

В воскресенье, 17 октября, в Ленобласти также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градуса.