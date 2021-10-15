Джакарта, 15 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Турции достигли соглашения по созданию туристического коридора, который будет способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«После почти полгода исследований мы наконец договорились о туристическом коридоре с Турцией, который обеспечит удобства, особенно для предприятий, чтобы помочь восстановить экономику между двумя странами», — заявил посол Индонезии в Турции Лалу Мухамад Икбал.

По словам посла, деловые круги двух стран очень хотят иметь возможность посещать страны и проводить бизнес-исследования или инвестиционное сотрудничество.

Правительства Индонезии и Турции также договорились развивать сотрудничество для признания сертификатов о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве связи и информации Индонезии заявили, что в настоящее время государство получило 282 490 700 доз вакцины против коронавируса.