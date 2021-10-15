Афины , 15 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Все государственные учреждения в крупнейшем регионе Греции, Аттике, закрыты 15 октября по причине тяжелых погодных условий. Соответствующее заявление сделал министр по вопросам изменения климата и гражданской защиты Христос Стилианидис на брифинге.

Последствия наводнения

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Единственные государственные службы, которые будут работать в пятницу, — это те, которые необходимы для управления погодными явлениями, в том числе в местных органах власти, добавил министр.

В ночь на 15 октября было запрещено ночное дорожное движение на прибрежном проспекте Посейдоноса в Афинах, а также в районе Кифиссоса, где 14 октября произошло наводнение.

В Греции ожидаются ливни, штормы, снег и град.