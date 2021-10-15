Кызыл, 15 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Правоохранители в Туве за девять месяцев с начала года из незаконного оборота изъяли 78 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено 21 уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Тувы Изъятая алкогольная продукция в Туве

Кроме того, составлено почти 1,2 тыс. административных протоколов, в том числе 131 — в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тем временем, борьба с нарушениями в этой сфере продолжается. Так, 13 октября выявлен факт продажи водки без акцизной марки продавцом магазина «Звезда» в Кызыле.

«Полицейские изъяли из торгового заведения 518 бутылок нелегальной алкогольной продукции», — добавили в ведомстве.