София, 15 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Десятки человек собрались у здания министерства здравоохранения Болгарии в центре Софии, чтобы выразить свое недовольство намерением болгарского правительства перевести десятки школ и высших учебных заведений на дистанционную систему обучения. Об этом 15 октября сообщило Радио Болгария со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Сохраним школы как центры общения детей» и «Хватит разъединять общество!».

Как утверждают участники акции, в настоящее время нет необходимости закрывать на карантин школы и ВУЗы, поскольку это может «пагубно сказаться на знаниях подрастающего поколения».

«Дома дети и подростки не получают нужного объема знаний, — резюмировала одна из организаторов акции Магдалена Абаджиева. — Более того, на вынужденных каникулах они фактически предоставлены сами себе: посещают общественные места и игнорируют карантинные меры».

Согласно официальной информации, соответствующая акция носила мирный характер. Правоохранители не предпринимали мер по разгону демонстрантов.

Напомним, с 14 октября в Софии действуют жесткие карантинные меры в связи с распространением пандемии коронавируса. Прекращены занятия в средних и высших учебных заведениях, ограничено посещение театров, кинотеатров и спортивных центров.