Пермь, 15 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжается рост суточного показателя выявляемых заражений коронавирусом. На 15 октября зафиксировано 578 новых случаев, что на девять больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 109 583. Из них 56 891 фактов (51,9%) приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 4215,9 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 94 680 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечение получают 4447 пациентов с COVID-19. Состояние 529 человек оценивается как тяжелое.

От коронавирусной инфекции в Прикамье умерли 5297 человек. За последние сутки скончался 31 пермяк.