Иерусалим, 15 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Следствие по делу о кибератаке и взломе с требованием выкупа компьютерных систем больницы «Гиллель-Яффе» в городе Хадере начала израильская полиция во взаимодействии с правоохранительными органами ряда стран. Об этом 15 октября сообщил официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман, его слова приводит ТАСС.

Киберпреступность

«Полиция Израиля начала следствие по делу о взломе и блокировке компьютерных систем больницы «Гиллель-Яффе» в Хадере с требованием заплатить определенную сумму за восстановление работы компьютерных систем», — сказал он.

Также Зингерман уточнил, что следствие ведея киберуправление подразделения полиции по особо важным делам «Лахав-433», которое взаимодействует с правоохранительными органами других государств.

Отметим, 13 октября на компьютерную систему самого крупного в Израиле государственного многопрофильного медицинского центра «Гиллель-Яффе» в городе Хадера была осуществлена кибератака.