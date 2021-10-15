Токио, 15 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую версию рестайлингового кроссовера RAV4, которая получила название Adventure. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota RAV4 Adventure

Внедорожная версия предназначена для рынка Японии. В отличие от стандартной модели данный кроссовер получил новую оптику в передней части, иные противотуманные фары, а также новые бамперы.

RAV4 в версии Adventure выделяется крупной решеткой радиатора, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с оригинальным рисунком, а также защитным пластиковым обвесом по периметру кузова.

Новинка оснащена гибридной установкой, состоящей из «атмосферника» объёмом 2,5 л, а также из установленного на задней оси электродвигателя. Общая мощность установки составляет 222 л. с.

На авторынке новинка появится до конца осени текущего года.

Напомним, по предварительным данным, Toyota может выпустить Land Cruiser Prado нового поколения не раньше лета 2024 года.

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