Токио, 15 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Уэно в столице Японии мужчина совершил вооружённое нападение на людей. Об этом 15 октября сообщает газета Tokyo Shimbun.

publicdomainpictures.net Убийство

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По данным полиции, пострадали два человека в возрасте 20 и 30 лет. Злоумышленник напал на них в тот момент, когда они стояли в очереди у банкомата. Один из них получил ножевое ранение в бедро, другой — в спину. Их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия был найден небольшой нож, который, как полагают сотрудники полиции, является орудием преступления. По подозрению в покушении на убийство задержан 45-летний мужчина.

В настоящее время место инцидента оцеплено, полиция ведёт расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в августе 2021 года. Вооружённый ножом мужчина напал на пассажиров поезда в Токио, ранил несколько человек и скрылся. Позднее он был задержан полицией в магазине, куда явился добровольно и рассказал о содеянном работнику.