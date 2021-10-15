Майкоп, 15 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Массовая вспышка коронавируса зафиксировано в одном из сел Шовгеновского района Адыгеи. Число заболевших составило 48 человек, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Дукмасовском сельском поселении. У 48 человек был диагностирован COVID-19», — говорится в сообщении.

В связи со вспышкой было проведено заседание районного оперативного штаба, на котором обсуждались меры по локализации очага инфекции.

После совещания четыре ковидные бригады посетили больных на дому. Было решено обследовать всех заразившихся и принять меры по их лечению, обеспечив препаратами и дезинфицирующими средствами.

В Адыгее, по данным федерального оперштаба на 15 октября, заболели COVID-19 20 438 человек, из них выздоровели 18 150 пациентов, не удалось спасти 487 человек.