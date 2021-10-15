Каракас, 15 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Правительства Венесуэлы и Кувейта подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Венесуэла

Глава венесуэльской дипломатии 14 октября начал официальный визит в ближневосточную страну, направленный на укрепление двусторонних связей.

«В Кувейте мы провели ряд официальных встреч с представителями государственных органов, направленных на укрепление наших исторических связей и дипломатических отношений на всех уровнях», — написал министр иностранных дел Венесуэлы на своей странице в Twitter.