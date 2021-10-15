Иркутск, 15 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 15 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5115 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 115 274 человека (+401 за сутки). Госпитализированы 3774 (+154 за сутки).

Выздоровели 103 978 пациентов (+241 за сутки).

Ещё 460 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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