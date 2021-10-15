Москва, , 12:40 — REGNUM Существующих договоренностей по Нагорному Карабаху, заключенных между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, достаточно для урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров на брифинге.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договорённости способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Сидоров.

Он отметил, что с мая стороны неоднократно нарушали режим прекращения огня, но есть тенденция по налаживанию диалога.

Стоит отметить, что 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию. 14 октября в Армении сообщили о ранении шестерых военных в Карабахе во время обстрела.

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