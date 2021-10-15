Москва, 15 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Существующих договоренностей по Нагорному Карабаху, заключенных между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, достаточно для урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договорённости способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Сидоров.

Он отметил, что с мая стороны неоднократно нарушали режим прекращения огня, но есть тенденция по налаживанию диалога.

Стоит отметить, что 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию. 14 октября в Армении сообщили о ранении шестерых военных в Карабахе во время обстрела.