Подгорица, 15 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В 2021 году в Черногории 130 заявителей и 308 членов их семей подали заявления на получение экономического гражданства по специальной правительственной инвестиционной программе.

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Согласно сообщению центра гражданских свобод (CEGAS), всего на 11 октября 2021 года экономическое гражданство Черногории получили 166 человек. Больше всего в этом списке граждан России — 118. Среди других заявителей граждане Украины, Белоруссии, Турции, Китая, Египта, США.

«Специальная инвестиционная программа была запущена правительством Душко Марковича в 2019 году и закончится 31 декабря 2021 г. Правительство Черногории приняло в марте решение, что эта программа не будет продолжена», — говорится в отчете центра.

Новые власти заявили, что положения программы гражданство за инвестиции противоречит принципам Европейского Союза, и что ее возможное продление поставит под угрозу процесс европейской интеграции.