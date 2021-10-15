Чебоксары, 15 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 пациентов. Об этом сообщает 15 октября оперативный штаб России.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 35 460 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 118. Выздоровели 31 808 пациентов, в том числе за минувший день вылечились 17 больных. За сутки жертвами коронавируса стали 14 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умер 2501 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ общее число заражений коронавирусом составляет 7 925 176 случаев. При этом свыше 6,9 млн человек уже выздоровели.

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