Красноярск, 15 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники поликлиники, получавшие зарплату за «мёртвых душ», осуждены в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Полицейские доказали вину экс-работниц одного из медучреждений Красноярска в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что заместитель главного врача при пособничестве старшей медсестры использовала данные знакомых для фиктивного оформления на должности санитарных работников в районную поликлинику. При этом никто из них на самом деле там не работал.

Деньги (зарплату и иные поступающие на счета «мёртвых душ» выплаты) обвиняемые обналичивали и использовали в личных целях. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Против замруководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), против медсестры — по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 285 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями»). В ходе следствия обвиняемые полностью возместили материальный ущерб.

Железнодорожный суд Красноярска признал женщин виновными. Экс-заместителю главного врача назначено два года лишения свободы условно, её пособнику — один год и восемь месяцев условно.

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