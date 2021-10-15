Тольятти, Самарская область, 15 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. АвтоВАЗ запатентовал новые элементы обновленной Lada Vesta, которая получит обозначение FL (facelift). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Knowitall63 Lada Vesta

Патентные документы были получены на промышленные образцы четырех элементов. Среди них: облицовка аудиодинамика в передней двери, корпус вещевого ящика в передней панели, декоративный молдинг обшивки двери, а также фиксатор замка.

При этом в патентных документах не указана модель, для которой предназначены детали. Это можно установить сопоставив детали салона с ранее опубликованными фотографиями интерьера обновленной Vesta.

Напомним, в начале сентября текущего года в сети были обнародованы фотографии обновлённых моделей Lada Vesta FL в кузове седан и универсал. Снимки были сделаны на заправке в Кисловодске.

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