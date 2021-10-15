Барнаул, 15 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня 15 октября, дистанционно принял участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба главы региона, Томенко воспользовался возможностью, и заполнил переписной лист на сайте «Госуслуг».

Пресс-служба правительства Алтайского края Всероссийская перепись населения. Губернатор Алтайского края принял в ней участие

Губернатор внес в переписанные листы свои данные и данные супруги. По его оценке, на весь процесс ушло минут 10 — 15.

«Очень удобно именно на сайте, сэкономил и свое время, и время переписчика», — отметил глава края.

Пресс-служба правительства Алтайского края Принять участие во всероссийской переписи населения можно через сайт

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения с 15 октября 2021 года проводится во многих странах мира. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг.

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