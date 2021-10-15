Саратов, 15 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 28 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 составляет на 15 октября 3443 человека, сообщает облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли девять мужчин и 19 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 93 974 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 84 554 человека.

Читайте также: В Саратовской области выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте также: Саратовские власти планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест