Кострома, 15 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Костромской области могут изменить нормативы по заготовке древесины на землях лесного фонда для граждан. Об этом соссылкой на проект закона, внесённого в областную думу губернатором региона Сергеем Ситниковым, сообщает ИА REGNUM.

presse03 Рубка леса

Сейчас «одиноко проживающие» граждане и многодетные семьи могут заключать договоры о рубке дерева для строительства жилых домов с государством один раз в 30 лет. Кроме этого, определено количество материала, которое можно купить таким способом — для одиноких людей это 200 кубических метров для больших семей — 250 кубических метров.

Если депутаты одобрят поправку, приобретать дерево для этих целей станет возможным раз в 50 лет. Норма для бессемейных людей сократится до 100 кубических метров. Кроме этого, максимальный объём покупки дерева для отопления домов, бань, дачных и садовых домиков на год уменьшится с 25 до 10 кубических метров. В случае, если граждане не «укладываются» в предложенные цифры, приобретать недостающие стройматериалы и дрова им придётся у частных организаций или в магазинах.