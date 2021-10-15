Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас изложил многочисленные аспекты отношений между Грецией и Соединенными Штатами в своем вступительном слове на встрече с госсекретарем США, посвященной стратегическому диалогу двух стран. Об этом сообщает AMNA 14 октября.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дендиас обращался к своему американскому коллеге Энтони Блинкену в преддверии подписания двумя министрами обновленного пятилетнего соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA).

Стратегическое партнерство США и Греции достигло беспрецедентного уровня за счет расширения сотрудничества во многих областях, таких как правоохранительная деятельность, борьба с терроризмом, энергетика, экономика, торговля, культура и контакты между людьми, полагает Дендиас. По его словам, подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в области обороны символически и по существу является основой долгосрочного партнерства обеих стран.

«Мы понимаем, что США все больше озабочены проблемами в других частях мира. Тем более, дорогой Тони, мы высоко ценим вашу приверженность Греции. Вы инвестируете в стратегические объекты в нашей стране. После миграционного кризиса и напряженности в Восточном Средиземноморье в прошлом году они приобрели еще большее значение. Вы подчеркиваете, что США, а также Греция твердо намерены взаимно защищать и защищать суверенитет и территориальную целостность каждой страны, против действий, угрожающих миру, включая вооруженное нападение или угрозу его совершения», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в своем регионе Греция сталкивается с ежедневными провокациями, однако привержена разрешению споров дипломатическим путем и всегда в соответствии с международным правом.

«Мы очень высоко ценим Вашу твердую убежденность в том, что суверенные права должны соблюдаться в соответствии с Международным морским правом. Мы надеемся, что все страны мира примут этот принцип. Мы готовы и готовы работать с ними на этой основе. Мы уже установили стратегические связи с общими партнерами и союзниками», — заявил Дендиас.

Позже в тот же день стороны подписали обновленное Соглашение о взаимной обороне и сотрудничестве между двумя странами (MDCA) сроком действия на пять лет.

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