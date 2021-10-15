МИД РФ приветствует возможность работы с японскими инвесторами на Курилах
Москва, 15 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Россия будет приветствовать участие зарубежных инвесторов, в том числе японских, в совместной деятельности на Курилах. Об этом директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил 15 октября РИА Новости.
Ноздрев прокомментировал масштабные инициативы президента России по ускоренному развитию Дальнего Востока, в том числе Курильских островов. По его словам, реализация этих идей на практике дополнительно простимулирует совместную хозяйственную деятельность, ускорит достижение результатов.
«Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности», — сказал дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября во время выступления на ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курилах введут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Воспользоваться им смогут не только российские, но и зарубежные инвесторы.
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