Москва, 15 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Россия будет приветствовать участие зарубежных инвесторов, в том числе японских, в совместной деятельности на Курилах. Об этом директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил 15 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Ноздрев прокомментировал масштабные инициативы президента России по ускоренному развитию Дальнего Востока, в том числе Курильских островов. По его словам, реализация этих идей на практике дополнительно простимулирует совместную хозяйственную деятельность, ускорит достижение результатов.

«Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября во время выступления на ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курилах введут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Воспользоваться им смогут не только российские, но и зарубежные инвесторы.

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