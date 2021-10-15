Сухум, 15 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В акватории города Гагра утонули два гражданина России. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Сообщается, что тела были обнаружены 14 октября, когда на море бушевал семибалльный шторм. Спасатели достали тела и отправили в морг.

Личности утонувших были установлены: Юрий З. 1957 года рождения и Галина С. 1953 года рождения. Оба проживали Липецке. По предварительной версии погибшие купались во время шторма.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии за летний сезон 2021 года утонули 14 туристов из России. Кроме того, в сентябре один турист погиб, сорвавшись со скалы.