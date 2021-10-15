Таллин, 15 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Эстонии не стоит ожидать снижения цен на энергоносители, цены еще не достигли потолка. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии со ссылкой на доктора технических наук, члена Эстонской академии наук Арви Гамбурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Выступая перед парламентариями, ученый заявил, что Эстония из-за «зеленого поворота» добровольно теряет уникальный опыт производства энергии из горючего сланца, насчитывающий столетнюю историю. В результате Эстония становится страной, покупающей электричество, а не продающей, как это было до сих пор, посетовал он.

Гамбург заявил, что цены на электроэнергию и газ, безусловно, больше не будут прежними, а могут еще больше вырасти: «История о том, что холодная зима закончилась, и начинает дуть ветер, светит солнце и все становится красивым, — это хорошо, но на самом деле все будет совсем по-другому».

Гамбург также привел примеры того, как повышение цен влияет на потребителей Эстонии. По его словам, в худшем положении находятся бытовые потребители, а главными жертвами стали частные дома с электрическим отоплением и частные дома с газовым отоплением.

Статистика показывает, что частные дома с газовым отоплением составляют около 10% всех частных домов, а частные дома с электрическим отоплением — 15% всех частных домов Эстонии. Доктор технических наук добавил, что среднемесячное потребление дома с электрическим отоплением составляет 1500 кВт/ч в месяц.

По его словам, если в сентябре 2020 года такой потребитель заплатил 174 евро в месяц, то в нынешнем году тот должен отдать уже 322 евро, что в 1,85 раза больше, чем было. Он провел еще одно сравнение для 2−3-комнатной квартиры с центральным отоплением, где в сентябре 2020 года жителям пришлось заплатить конечную потребительскую цену в размере 35,5 евро, а в сентябре нынешнего — уже 63 евро.

Арви Гамбург добавил, что «нынешние цены еще не достигли своего потолка».