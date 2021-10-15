Златоуст, Челябинская область, 15 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Торжественная передача копий четырёх боевых знамён состоялась в городе Златоусте (Челябинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Освящение копий боевых знамён в храме Златоуста

Копию знамени 12-й артиллерийской дивизии прорыва, сформированной на территории Челябинска, Златоуста, Медведёвки и Кувашей, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Ясинский торжественно вручил воспитанникам военно-патриотического клуба «Сармат» из города Миасса (Челябинская область).

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Копии четырёх боевых знамён

Копия знамени 16-й артиллерийской Кировоградской Краснознамённой ордена Суворова дивизии прорыва, сформированной на территории города Чебаркуля, передана ветеранам боевых действий Афганистана из Златоуста.

Фото из личного архива Антона Николаева Передача копий боевых знамён в Златоусте

Фото из личного архива Антона Николаева Передача копий боевых знамён в Златоусте

Копию знамени 18-й артиллерийской дивизии прорыва, сформированной в 1943 году на территории Медведёвки и Кувашей, передали в отдел МВД РФ по городу Сатке.

Фото из личного архива Антона Николаева Торжественная передача знамён в Златоусте

Фото из личного архива Антона Николаева У Мемориала Славы в Златоусте

Знамя 9-й Запорожской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 2-й степени артиллерийской дивизии прорыва, сформированной на территории Златоуста, передали на хранение 10-му пожарно-спасательному отряду регионального управления МЧС РФ в город Аша.

Фото из личного архива Антона Николаева Передача копии боевого знамени кадетам

Фото из личного архива Антона Николаева Передача копии знамени 12-й артиллерийской дивизии прорыва

Церемония проходила в Покровском саду у Мемориала Славы в Златоусте 13 октября. Копии боевых знамён изготовлены на средства ветеранов СОБР «Рысь. Челябинск».

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Председатель ветеранов СОБР Челябинской области Антон Николаев

Как рассказал организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев, передача знамён стала завершающим этапом движения Полки Победы на территории Горнозаводского района. Весной будущего года Полки Победы продолжат свою работу в Чебаркуле.

Антон Николаев «Сегодня на финальном [по Горнозаводскому району] мероприятии мы вручаем знамёна тем подразделениям, которые с честью, с гордостью, с достоинством дальше должны преумножать и быть образцом для подрастающего поколения».

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Освящение копий боевых знамён в храме Златоуста

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Владыка Викентий и генерал-майор полиции Александр Ясинский

Ранее освещение копий боевых знамён состоялось в Златоустовском кафедральном Соборе Серафима Соровского. На освещении присутствовали учащиеся детского кадетского корпуса, генерал-майор полиции Ясинский, представители региональных управлений МЧС и МВД, ветераны СОБР и действующих подразделений ОМОН.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Мероприятие в Златоусте

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Освящение копий боевых знамён в храме Златоуста

В рамках движения Полки Победы в Челябинской области ветераны СОБР организовали передачу копий боевых знамён дивизий, сформированных в регионе во время Великой Отечественной войны. Освящённые копии знамён переданы на хранение в действующие в регионе боевые подразделения, ветеранские и кадетские организации.