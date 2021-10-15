На Урале прошла передача копий боевых знамён в рамках движения Полки Победы
Златоуст, Челябинская область, 15 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Торжественная передача копий четырёх боевых знамён состоялась в городе Златоусте (Челябинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Копию знамени 12-й артиллерийской дивизии прорыва, сформированной на территории Челябинска, Златоуста, Медведёвки и Кувашей, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Ясинский торжественно вручил воспитанникам военно-патриотического клуба «Сармат» из города Миасса (Челябинская область).
Копия знамени 16-й артиллерийской Кировоградской Краснознамённой ордена Суворова дивизии прорыва, сформированной на территории города Чебаркуля, передана ветеранам боевых действий Афганистана из Златоуста.
Копию знамени 18-й артиллерийской дивизии прорыва, сформированной в 1943 году на территории Медведёвки и Кувашей, передали в отдел МВД РФ по городу Сатке.
Знамя 9-й Запорожской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 2-й степени артиллерийской дивизии прорыва, сформированной на территории Златоуста, передали на хранение 10-му пожарно-спасательному отряду регионального управления МЧС РФ в город Аша.
Церемония проходила в Покровском саду у Мемориала Славы в Златоусте 13 октября. Копии боевых знамён изготовлены на средства ветеранов СОБР «Рысь. Челябинск».
Как рассказал организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев, передача знамён стала завершающим этапом движения Полки Победы на территории Горнозаводского района. Весной будущего года Полки Победы продолжат свою работу в Чебаркуле.
Ранее освещение копий боевых знамён состоялось в Златоустовском кафедральном Соборе Серафима Соровского. На освещении присутствовали учащиеся детского кадетского корпуса, генерал-майор полиции Ясинский, представители региональных управлений МЧС и МВД, ветераны СОБР и действующих подразделений ОМОН.
В рамках движения Полки Победы в Челябинской области ветераны СОБР организовали передачу копий боевых знамён дивизий, сформированных в регионе во время Великой Отечественной войны. Освящённые копии знамён переданы на хранение в действующие в регионе боевые подразделения, ветеранские и кадетские организации.