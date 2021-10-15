Москва, 15 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают переживать довольно бурный рост, который не встречался уже несколько лет. Об этом 15 октября сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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По его словам, за вчерашний день котировки выросли на 0,93%, а стоимость барреля Brent по итогам четверга составила 84,64 доллара, хотя она успела дойти и до 85 долларов ровно.

Он отметил, что добытчики продолжают пожинать плоды глобального дефицита нефти на рынке, связанного с переходом с резко подорожавших газа и энергетического угля на нефтепродукты для отопления и производства энергии. По замерам ряда инвестбанков, мировой дефицит уже достиг 1 миллиона баррелей в сутки, и данную ситуацию уже называют самым серьезным дефицитом за последние 10 лет.

Как-то повлиять на рост котировок, отметил эксперт, не смогли даже негативные данные из США касаемо запасов сырой нефти — при ожиданиях в увеличении резервов на 0,7 миллиона баррелей они неожиданно выросли более чем на 6 миллионов баррелей. Учитывая продолжающиеся остановки работы энергетических компаний в Европе и срочные меры Китая по восстановлению добычи угля, в ближайшие дни росту нефтяных котировок ничего мешать не должно, сказал он.

По его словам, предполагаемый коридор движения на сегодняшний торговый день — 84,5−86 долларов за баррель.