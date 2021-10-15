Пенза, 15 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Пензенской области обновлен антирекорд по числу заболевших от COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 312 человек, сообщает 15 октября общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 74 713 случаев заражения. Выздоровели 58 566 пациентов, в том числе за сутки — 31 человек. Скончались за время пандемии 3095 ковид-пациентов, из них 29 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе ежедневно с помощью мобильных пунктов вакцинации иммунизацию от COVID-19 и гриппа проходят более 70 человек.

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