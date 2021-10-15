Кито, 15 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Транспортники Эквадора настойчиво требуют от правительства страны заморозить цены на топливо, прежде чем будет возмещен ущерб, который представляет для профсоюза ежемесячное повышение цен на эти продукты. Об этом пишет Prensa Latina.

Бензин

Позиция этого сектора была подтверждена в письме, направленном президенту Эквадора Гильермо Лассо, в котором транспортники выразили свое несогласие с предложением исполнительной власти об определённом виде компенсации.

В этой связи Луис Фелипе Вискаино, президент Национальной федерации тяжелого транспорта Эквадора, утверждает, что просьба о замораживании стоимости дополнительного бензина и дизельного топлива остается в силе.

В случае, если требование не будет услышано и принято во внимание, перевозчики могут прибегнуть к другим действиям. Он также уточнил, что просьба касается не только водителей большегрузных автомобилей, но и всех отраслей.

Недовольство водителей вызвано ежемесячным повышением стоимости нефтепродуктов, применяемым в соответствии с указом, изданным в 2020 году, который устанавливает ценовые коридоры. В течение четырех месяцев обе стороны проводят переговоры в поисках консенсуса, но до сих пор соглашение не достигнуто.