Южно-Сахалинск, , 12:25 — REGNUM Финансирование федеральной целевой программы по Курилам должно быть восстановлено в полном объёме, граждане должны быть уверены, что руководство страны не собирается передавать Японии какие-либо из Курильских островов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 октября.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалинской области призвали федеральные власти восстановить финансирование масштабных проектов на островах.

« Как бы теперь правительство России ни попыталось прикрыть это своё вредное решение, ущерб уже нанесён — и авторитету самого правительства, и политике России на Дальнем Востоке. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов» должна работать! Её финансирование надо наращивать, а не урезать! Не зря депутаты областной думы Сахалина бьют тревогу, тем более что большинство объектов, строительство которых планируется в рамках федеральной целевой программы, должны появиться в местах дислокации подразделений Министерства обороны и Федеральной службы безопасности России.

Наша главная политическая задача сегодня — показать японцам, что развитие Курильских островов возможно без их участия, без всякой там «совместной хозяйственно деятельности» с ними. После того, что новый японских премьер заявил о южных Курильских островах, надо сделать так, чтобы и духу японцев там не было.

Понятно, что в Москве работает сильное прояпонское лобби. Отсюда — вредная идея заключения с Японией некоего «мирного договора», который, например, с Германией нам оказался не нужен, а вот с Японией, якобы, — нужен. Отсюда установка на создание для японцев особых условий экономической деятельности, в частности в наших водах. Для кого особые условия? Для тех, кто не признаёт итоги Второй мировой войны? Кто пышет духом реваншизма? Кто хочет помочь Токио вернуть завоевания японской военщины, которая, как наглядно напомнила недавняя конференция в Хабаровске, готовила химическую и бактериологическую войну против СССР?

Финансирование федеральной целевой программы по Курилам должно быть восстановлено в полном объёме! И не в рамках общей дальневосточной программы, а именно целевым образом. Граждане России должны быть уверены, что руководство страны не собирается передавать какие-либо Курильские острова Японии, не будет продолжать заигрывать с реваншистами.