Йошкар-Ола, 15 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 634 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 702 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 334 человека.

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