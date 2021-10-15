Афины , 15 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Обновленное Соглашение о взаимной обороне и сотрудничестве (MDCA), подписанное министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, защитит Грецию от агрессии со стороны других стран. Об этом сообщили дипломатические источники Афинско-македонскому информационному агентству (AMNA) 14 октября.

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Как прямо говорится в соглашении MDCA, Соединенные Штаты и Греция «преисполнены решимости защищать суверенитет и территориальную целостность как от действий, угрожающих миру, так и от вооруженной агрессии». По словам источников, этот текст является наиболее близким к традиционной формулировке, осуждающей casus belli Турции в отношениях с Грецией.

Согласно дипломатическим источникам, соглашение подтверждает стратегическую и уравновешивающую роль Греции на Балканах и Ближнем Востоке. Выбор портового города Александруполис для военной базы свидетельствует о желании американцев повысить безопасность в Юго-Восточной Европе, обойдя Дарданеллы. Американская сторона подтверждает защиту территориального суверенитета Греции тридцать десятилетий спустя, сообщили источники.

США инвестируют в военные объекты в стратегических местах, таких как Эврос и Крит, а MDCA наряду с соглашением об обороне с Францией и соглашениями с Объединенными Арабскими Эмиратами создают защитный щит для Греции. Источники добавили, что MDCA позволяет расширить американское присутствие на другие греческие острова, помимо Крита, хотя в настоящее время власти США не захотели брать на себя обязательства в других областях по финансовым причинам. Однако ничто не препятствует пересмотру соглашения с добавлением мест, если это позволят условия, сообщили дипломатические источники.